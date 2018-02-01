В Украине объяснили роль звезд-гастролеров в войне с Россией

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, который является одним из авторов законопроекта о запрете гастролей украинских звезд в России, заявил, что артисты, выступающие в РФ, должны облагаться особым налогом и состоять на учете в СБУ.

Об этом он заявил в программе "Кворум" на ObozTV.

По мнению Кириленко, активные гастроли украинских звезд на территории России, а также временно оккупированного Крыма являются не только вопиющим фактом с точки зрения гражданской этики, но также могут негативно повлиять на национальную безопасность страны.

Вячеслав Кириленко Радіо Свобода

"Это, безусловно, вопрос не только этики, а еще и нацбезопасности. Известные и в РФ, и у нас люди не только открывают рот и поют. Все они дают интервью, где оценивают сложившуюся ситуацию. Затем такие высказывания используются страной-агрессором в гибридной войне и формировании политики", - заявил вице-премьер, добавив, что для многих украинских звезд до сих пор не существует понятия войны.

"Многие говорят о конфликте стран просто как о "ссоре двух братьев, где младший поссорился со старшим". Это ведь не я сказал (речь идет о скандальном интервью Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю. - Ред)", - подчеркнул политик.

Кириленко отметил, что в Украине должны переформатировать отношение к отрицанию войны: либо же после вступления в силу закона о гастролях украинских звезд в России, артисты перестанут ездить туда, либо телевидение изменит к ним отношение. В таком случае скандальные украинские звезды потеряют все позиции на украинском рынке.

Напомним, ранее Кириленко подготовил законопроект о наказании украинских звезд, гастролирующих в России. Вице-премьер-министр Украины предложил вносить гастролеров в специальную базу и заставлять их оплачивать дополнительный военный сбор. Кроме того, он предложил "клеймить" гастролеров, пуская на ТВ во время их выступления или клипа надпись "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре".

Обсуждению этого законопроекта был посвящен выпуск программы "Кворум" на ObozTV. Известные продюсеры, музыканты, чиновники, организаторы концертов и блогеры обсудили саму законодательную инициативу, а также высказались о своем отношении к гастролям в России.

Общественный деятель и бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, в свою очередь, отметил, что в Одессе за последний год общественные активисты не допустили проведения концертов более десятка артистов, поддержавших российскую агрессию против Украины.

Так, общественный деятель и блогер Zen Antipop заявил, что украинские группы и исполнители, выступающие на русском языке, являются орудием "культурного порабощения", которое Кремль использует в гибридной войне против Украины.

А народная артистка Украины Руслана Лыжичко призналась, что прекратила посещать Россию и выступать там после начала военного конфликта. При этом, утверждает певица, в РФ к ней всегда относились дружелюбно.

В свою очередь, ведущий некогда популярной телепередачи "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк назвал инциативы Кириленко "узкими" и предложил ввести более конкретный запрет для артистов. При этом ведущий обратился и к самим гастролерам, напомнив им о простых, но важных истинах.

Как сообщал "Обозреватель", украинский продюсер Александр Ягольник высказал свое мнение относительно нашумевшего законопроекта о выступлениях украинских артистов в России и на оккупированных территориях, инициированного вице-премьером Вячеславом Кириленко.