В Украине не потянут: стало известно о заоблачных гонорарах Ротару на Новый год

Стало известно сколько зарабатывает легендарная певица, народная артистка Украины София Ротару на новогодних корпоративах.

Так, стоимость выступления Ротару в декабре составляет 100 тысяч екро, однако в новогоднюю ночь эта сумма удваивается. Следовательно, новогодний корпоратив с Софией Михайловной обойдется примерно в 200 тысяч евро, пишут "Факты".

Таким образом Ротару является самой дорогостоящей звездой в Украине. Однако, на украинском гастрольном рынке такая сумма пока является не только рекордной, но и практически "неподъемной", поэтому артистка на Новый год будет работать в Казахстане.

"Пальму первенства давно и надежно удерживает София Ротару. В декабре София Михайловна работает за 100 000 евро. Новогодняя же ночь увеличивает эту цену вдвое. Понятно, в Украине сейчас такую сумму мало кто может потянуть. Поэтому обычно Ротару работала на Новый год в России. Но так как от выступлений в РФ она ранее отказалась, то Новый год-2019 встретит в Казахстане", – рассказал эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, София Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

В ответ скандальный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка Украины пошла на такой шаг, потому что якобы стала заложницей "киевской банды". Более того, член совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян сказал, что Ротару хотят лишить звания народной артистки СССР.

В начале декабря легенда сцены впервые после заявления об отказе от РФ выступила перед украинской публикой.