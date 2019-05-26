"В третьем классе забил бабушку..." DZIDZIO ошарашил жутким заявлением на "Голосі"

Представитель жюри украинского вокального проекта "Голос. Діти", эпатажный певец DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу.

Так, артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенность, что "убил" свою бабушку. Видео с жутким признанием Дзидзьо опубликовано на YouTube-канале "Голос. Дiти-5" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

DZIDZIO YouTube

"В третьем классе я бабушку забил... Мы играли в "войнушки", стреляли горохом. Я попал ей в шею, а через неделю нам пришла телеграмма – бабушка умерла. Представляете, я два года с этим жил, думал что я ее убил. Оказалось, что она просто умерла, потому что была старенькой. А я целых два года переживал", – ошарашил DZIDZIO публику.

В зале бурно отреагировали на признание певца. Сначала было видно, что публика была озадачена и даже напугана высказыванием Дзидзьо. После того, как он объяснил все все детали "инцидента", судьи и зрители рассмеялись.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый выпуск пятого сезона проекта "Голос. Діти" состоялся в воскресенье, 26 мая. Все подробности выпуска читайте по этой ссылке.

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