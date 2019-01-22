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В стиле Волочковой: участница ''Танців з зірками'' поразила сеть откровенными шпагатами

1.9тЧитать материал на украинском

Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками''Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, поделилась с поклонниками откровенными фото с отдыха в Тайланде.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует в откровенных нарядах и весьма пикантных позах. В частности, в шпагате, который является "фирменной" позой скандальной балерины Анастасии Волочковой.

Фото, на которых Dj Nana демонстрирует свою растяжку в купальнике, произвели фурор в сети: подписчики Анастасии отметили ее сексуальность и отличную физическую подготовку.

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Однако, некоторые из них упрекнули звезду в том, что она следует неудачному примеру, так как "шпагат стал фишкой других скандальных звезд".

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Также артистка показала и более горячие снимки, где позирует без верхней части купальника, прикрывая грудь половинками арбуза.

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В стиле Волочковой: участница ''Танців з зірками'' поразила сеть откровенными шпагатами

В стиле Волочковой: участница ''Танців з зірками'' поразила сеть откровенными шпагатами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana рассказала о болезни, которая сразила ее во время отпуска в Таиланде, где из-за местного вируса у нее поднялась температура и несколько дней она даже не могла встать из постели.

О подобных осложнениях также рассказали и другие звезды, которые отправилсь отдыхать на тропические курорты. Более подробно об их "опасном" отпуске читайте здесь .

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Анастасия Кумейко
Тег
Танці з зірками
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