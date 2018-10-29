В США застрелили популярного репера: подробности

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) 29 октября был застрелен популярный американский рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness.

Как пишет ВВС, инцидент случился возле ресторана в родном городе звезды. Реперу было 34 года.

Теодор Джонс был обнаружен с единичным пулевым ранением. Прибывшие на место преступления врачи констатировали его смерть на месте.

Теодор Джонс

Преступление расследует полиция, разыскиваются двое подозреваемых.

Отметим, наиболее известной композицией Young Greatness является трек Moolah 2015 года. Песня заняла 85-е место в главном чарте США Billboard Hot 100.

В марте 2016-го издание Rolling Stone включило Young Greatness в список "10 новых артистов, которых вы должны знать".

Теодор Джонс

Теодор Джонс

Теодор Джонс

Как писал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке в ночь на 7 октября был убит 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, более известный под псевдонимом Hollywood Play.