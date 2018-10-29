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В США застрелили популярного репера: подробности

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В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) 29 октября был застрелен популярный американский рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness.

Как пишет ВВС, инцидент случился возле ресторана в родном городе звезды. Реперу было 34 года.

Теодор Джонс был обнаружен с единичным пулевым ранением. Прибывшие на место преступления врачи констатировали его смерть на месте.

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Теодор Джонс

Теодор Джонс

Преступление расследует полиция, разыскиваются двое подозреваемых.

Отметим, наиболее известной композицией Young Greatness является трек Moolah 2015 года. Песня заняла 85-е место в главном чарте США Billboard Hot 100.

В марте 2016-го издание Rolling Stone включило Young Greatness в список "10 новых артистов, которых вы должны знать".

Теодор Джонс

Теодор Джонс

В США застрелили популярного репера: подробности

Теодор Джонс

В США застрелили популярного репера: подробности

Теодор Джонс

Как писал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке в ночь на 7 октября был убит 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, более известный под псевдонимом Hollywood Play.

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Тема
Криминал
Место
США
Объекты
смертьшоу-бизнес
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