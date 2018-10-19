В США трагически погибла известная русскоязычная модель: что произошло

Королева красоты, 30-летняя "Мисс Калифорния" Яна Лаврентьева погибла в США. Девушку на пешеходном переходе сбил внедорожник. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как пишет Daily Mail, обратив внимание на запас времени зеленого светофора, уроженка Латвии остановилась на переходе, чтобы снять неудобную обувь. В этот момент ее сбил автомобиль, водитель которого не только проехал на красный, но даже не остановился, сбив Лаврентьеву. Виновный в смерти модели и матери двоих детей сбежал с места преступления.

Фото: dailymail.co.uk

Согласно источнику, инцидент случился около 12 часов ночи на пешеходном переходе в Энсино (Лос-Анджелес). Этим вечером Яна закончила ужинать в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. Через дорогу модель с подругами пошла, чтобы купить кофе.

По словам одной из девушек, зеленый свет должен был гореть еще 18 секунд, как вдруг произошло столкновение.

Фото: dailymail.co.uk

"Мы не успели среагировать. Все произошло так быстро, мы ничего не могли сделать", - рассказала журналистам подруга Лаврентьевой.

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Свидетели указывают на автомобиль Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. На данном этапе полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника ДТП.

Фото: dailymail.co.uk

Знаменитость, как добавила подруга, внезапно решила снять на переходе неудобную обувь. Остальные подруги не стали ее ждать и продолжили переходить дорогу. Сразу после ДТП девушку доставили в больницу в критическом состоянии, где она позже и скончалась.

"Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало... Это причинит им слишком много боли", - прокомментировал инцидент муж знаменитости.

Родные Лаврентьевой опубликовали в сети первые снимки автомобиля-убийцы, призвав общественность помочь в поисках водителя.

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