В США нашлась внебрачная дочь легендарной Уитни Хьюстон

В США обнаружили женщину, которая может оказаться биологической дочерью легендарной певицы Уитни Хьюстон.

Так, вероятно, что кроме единственной дочери Хьюстон, которая умерла в 2016 году, у нее был еще один ребенок, с которым Уитни практически не общалась, пишет RadarOnline.

36-летняя жительница штата Миссури Рена Хьюстон утверждает, что именно она биологическая дочь покойной Уитни.

Уитни Хьюстон с дочерью Комсомольская правда

По словам Рени, Уитни родила ее в 1981 году, в возрасте 18 лет и отдала ее в детский дом в Сент-Луисе (США), поскольку ребенок мог разрушить карьеру молодой начинающей певицы.

Также Рена сообщила, что в 2010 году Уитни позвонила ей, а потом даже посетила ее лично вместе с дочерью Бобби Кристиной Браун.

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"Уитни приехала на улицу, где я живу, в большой машине. Она вышла и мы начали разговаривать. Она сказала, что является моей биологической матерью. И что теперь она хочет быть со мной", - рассказала Рена.

Однако, родственники Уитни Хьюстон заявили, что впервые слышат об этой женщине и не понимают, как она собирается доказать свои слова. Семья предполагает, что это мошенница, которая претендует на деньги покойной звезды, ведь ни певица, ни Бобби Кристина уже не могут подтвердить или опровергнуть ее утверждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уитни Хьюстон - одна из самых значимых личностей в истории популярной музыки. Она стала первой афроамериканской певицей, чьи видеоклипы попали в широкую ротацию MTV.