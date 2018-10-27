В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

В сети появились редкие фотографии умершего 26 октября российского актера театра и кино Николая Караченцова.

Снимки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотожурналист, член Донецкой областной организации национального союза фотохудожников Украины Сергей Ваганов.

Новости Умер актер Николай Караченцов

"Николай Караченцов. 27 октября 1944 г. - 26 октября 2018 г. Фотографии 2002 года с Бердянского кинофестиваля", - написал он.

Facebook Сергей Ваганов

Facebook Сергей Ваганов

Facebook Сергей Ваганов

Facebook Сергей Ваганов

Facebook Сергей Ваганов

Facebook Сергей Ваганов

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, друг умершего актера Николая Караченцова, композитор Владимир Быстряков, с которым актер дружил около 30 лет, поделился трогательными воспоминаниями.