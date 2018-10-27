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В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

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В сети появились редкие фотографии умершего 26 октября российского актера театра и кино Николая Караченцова.

Снимки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотожурналист, член Донецкой областной организации национального союза фотохудожников Украины Сергей Ваганов.

Новости
Умер актер Николай Караченцов

"Николай Караченцов. 27 октября 1944 г. - 26 октября 2018 г. Фотографии 2002 года с Бердянского кинофестиваля", - написал он.

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

В сети опубликовали редкие фото Николая Караченцова

Facebook Сергей Ваганов

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, друг умершего актера Николая Караченцова, композитор Владимир Быстряков, с которым актер дружил около 30 лет, поделился трогательными воспоминаниями.

Персона
Николай Караченцов
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