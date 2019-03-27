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/Шоубиз

В сети обнаружены откровенные фото дочери Эминема: как выглядит красотка

1.1тЧитать материал на украинском

В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь знаменитого рэпера Эминема (Маршалл Мэтерс) Хэйли. Девушка, которая ранее тщательно пряталась от посторонних глаз, возобновила свой аккаунт в Instagram и опубликовала там несколько откровенных снимков в бикини.

23-летняя Хэйли Джейд Скотт в настоящее время далека от шоу-бизнеса и старается не обсуждать личную жизнь, а также жизнь ее семьи с прессой. Она редко появляется на светских тусовках, а о ее отношениях со звездным отцом известно только то, что они очень близки, хоть живут в разных штатах США. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит взрослая дочь известного во всем мире рэпера.

Эминем с дочкой Хэйли Скотт

Эминем с дочкой Хэйли Скотт

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Напомним, что Хэйли является единственной дочерью Эминема от бывшей жены Кимберли Скотт. Девочка родилась в декабре 1995 года. Примечательно, что ее родители поженились только спустя 4 года, в 1999-м. Спустя два года Эминем и Кимберли подали на развод. Рэпер после развода взял дочку под собственную опеку. В его дискографии Хэйли упоминается во многих треках, в частности, отец посвятил ей отдельную композицию Hailie's Song.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эминем новым треком установил абсолютный рекорд в YouTube.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персона
Эминем
Тег
шоу-бизнес
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