Опубликованы редкие кадры 16-летней Джоли в белье

В сети появилась редкая фотосессия еще 16-летней культовой голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно публично поддержала Украину.

Ее опубликовал ресурс BigPicture.

Снимками поделился звездный фотограф Шон Макколл. Фотосессия была снята в 1991 году. Тогда будущей звезде Голливуда было всего 16 лет и она находилась лишь в начале пути к славе.

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли BigPicture

Как сообщал "Обозреватель", ранее были опубликованы редкие фото актрисы Мэрилин Монро, которая без макияжа позировала для фотографа.