Опубликованы редкие кадры 16-летней Джоли в белье

В сети появилась редкая фотосессия еще 16-летней культовой голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно публично поддержала Украину.
Ее опубликовал ресурс BigPicture.
Снимками поделился звездный фотограф Шон Макколл. Фотосессия была снята в 1991 году. Тогда будущей звезде Голливуда было всего 16 лет и она находилась лишь в начале пути к славе.
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
16-летняя Анджелина Джоли
BigPicture
Как сообщал "Обозреватель", ранее были опубликованы редкие фото актрисы Мэрилин Монро, которая без макияжа позировала для фотографа.