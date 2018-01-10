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Опубликованы редкие кадры 16-летней Джоли в белье

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В сети появилась редкая фотосессия еще 16-летней культовой голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно публично поддержала Украину.

Ее опубликовал ресурс BigPicture.

Снимками поделился звездный фотограф Шон Макколл. Фотосессия была снята в 1991 году. Тогда будущей звезде Голливуда было всего 16 лет и она находилась лишь в начале пути к славе.

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

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16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

16-летняя Анджелина Джоли

BigPicture

Как сообщал "Обозреватель", ранее были опубликованы редкие фото актрисы Мэрилин Монро, которая без макияжа позировала для фотографа.

Персона
Анджелина Джоли
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