В семье "Фагота" из ТНМК случилось горе

Солист украинской группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта сообщил поклонникам о горе в семье. В четверг, 8 февраля, скончалась мать музыканта Алла Михайлюта.

Об этом "Фагот" написал на личной странице в Facebook, приложив к своему посту фото молодой матери.

"Сегодня я увидел последнюю мамину слезу. Помолитесь, кто может, за Аллу Николаевну Михайлюту, или просто вспомните добрым словом. Она была прекрасна. Для меня и будет всегда", - отметил музыкант.

Поклонники артиста выражают свои соболезнования в комментариях.

Насколько известно, мама Олега Михайлюты последнее время тяжело болела. Уже в возрасте 76 лет в феврале 2017 года Алла Михайлюта, по словам музыканта, не могла самостоятельно встать с постели, сообщал "Лайм".

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