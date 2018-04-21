В российском "Голосе.Дети" исполнили украинскую народную песню: видеофакт

В суперфинале российского вокального проекта "Голос.Дети", который состоялся в пятницу, 20 апреля, исполнили украинскую народную песню (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Композицию под названием "Цвіте терен" спели Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля, Эден Голан и их звездный тренер певица Пелагея. Видео их выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу.

Отметим, что эта песня также входит в репертуар народной артистки Украины, бывшего народного депутата от "Партии регионов" и приближенной к экс-президенту Украины Виктору Януковичу эстрадной певицы Таисии Повалий. В феврале 2018 года эту же композицию Повалий спела на российской передаче "Привет, Андрей", вызвав восторг участников шоу.

Зрители "Голоса.Дети" бурно отреагировали на пронзительное исполнение участниками украинской песни. Пользователи сети отметили, что она прозвучала очень душевно и красиво.

Как сообщал "Обозреватель", ранее песня украинской группы "Время и Стекло" вошла в десятку самых популярных в мире.