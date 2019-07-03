В России вспыхнул новый скандал вокруг отравленного Алибасова: что случилось

В России разгорелся скандал из-за отравившегося токсичным средством для прочистки труб "Крот" продюсера Бари Алибасова.

72-летнего музыканта обвиняют в срыве съемок ток-шоу "На самом деле" на Первом канале: якобы шоумен не явился на программу, сославшись на плохое самочувствие. Однако сам Бари отрицает подобные заявления и грозился подать на топовый канал РФ в суд, пишет РИА ФАН.

В программе "На самом деле" планировали провести тест для Алибасова на полиграфе, чтобы узнать правдивые подробности несчастного случая и уточнить, было ли отравление пиар-ходом. К съемкам подготовились основательно: позвали экспертов, друзей продюсера, его сына Бари-младшего. Однако сам Алибасов-старший на съемки не явился, объяснив свое отсутствие плохим самочувствием.

Бари Алибасов russia.tv

Пострадавший от отравления музыкант отрицает подобные заявления, утверждая, что находился за кулисами несколько часов. Из-за этого он заявил о планах подать в суд на Первый канал за клевету.

"Я до конца досидел на этой программе. Там было такое наглое вранье, что словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь: срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Какие-то умники заявляют, что я подстроил свое лечение", – негодовал продюсер.

Алибасов указал, что четыре недели находился в больнице на реабилитации. В качестве свидетелей могли выступить как Лидия Федосеева-Шукшина, так и весь персонал клиники. Сейчас мужчина вынужден питаться через соломинку, а также регулярно посещать врачей. Терапия расписана на полгода.

Алибасов с продюсером на Первом канале Instagram

"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою абсурдную версию. Они утверждают, что я не лечился, а пиарился", – возмутился шоумен.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин подтвердил, что съемки действительно не состоялись в назначенный день. Впрочем, эфир с участием Бари состоится, шоумен пришел на площадку, как только почувствовал себя лучше. В качестве доказательства Горжанкин опубликовал в микроблоге совместный снимок с Алибасовым, на котором оба сидят за кулисами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.