В России трагически погиб известный диджей

В Москве трагически погиб известный диджей, основатель Weird Radio и журналист Тагир Вагапов, более известный под псевдонимом Ssadina.

Так, его друзья рассказали, что Тагир внезапно пропал. Спустя несколько дней их вызвали на опознание тела. Об этом написал основатель музыкального сервиса "Трансильвания", с которым сотрудничал Вагапов, Борис Симонов на своей странице в Facebook.

"В день юбилея "Трансильвании" трагически погиб старый товарищ, проработавший несколько лет с нами на Тверской, дом 6 и знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку - Тагир Вагапов. Он создал нашу страничку в интернете и был известным журналистом и диджеем. Не знаю, что и сказать, наверное, мне не надо было упоминать ушедших коллег и ставить песню - "Time to Die". Он был самым младшим из нас", - написал Симонов.

Тагир Вагапов Facebook @Tagir Vagapov

Тагиру Вагапову был 31 год. Он пропал вечером в пятницу, 13 июля. Спустя несколько дней его друзей вызвали на опознание тела, в результате чего удалось установить его личность. Причина смерти не уточняется.

Вагапов выступал под псевдонимом Ssadina, а в 2008 году основал радиостанцию Weird Radio.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Колумбии загадочно погиб телеведущий из Putin Team Андрей Бородин.