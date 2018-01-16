В России скончался известный участник КВН

Во вторник, 15 января, в России скончался известный игрок КВН Владимир Дуда.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

"Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, - решил, значит", - написала она.

Лазарева охарактеризовала умершего как бесконфликтного человека и поделилась личной историей, связанной с ним.

Владимир Дуда Новосибирские новости

"Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный. Забавно, что это именно он взял к себе кота моей мамы после ее смерти. Какой-то несчастливый кот. И год", - пишет Татьяна.

Новости Известный украинский журналист умер от рака

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом и капитаном команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер легендарный российский композитор Владимир Шаинский.