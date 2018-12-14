В России пренебрегли украинскими звездами-перебежчиками

Украинских артистов, которые активно выступают в России, пригласили на масштабный новогодний концерт, но их имена по неизвестным причинам не включили в список на рекламных афишах.

Так, среди выступающих на "Главном новогоднем концерте" в Москве – украинки Вера Брежнева, Таисия Повалий и Ани Лорак. Однако на афишах, которые распространяются в сети, их имена не указаны. Полный список участников опубликован на сайте СК "Олимпийский", где состоится масштабное шоу.

Помимо этого, на сайте мероприятия опубликован другой вариант афиши, на котором "не хватает" в списке выступающих только Ани Лорак. Полный список опубликован на сайте в текстовом формате.

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Сайт СК "Олимпийский"

Примечательно, что некоторые пользователи сети обратили внимание и на то, что ранее организаторы якобы сообщали об участии еще одного украинца в масштабном шоу в РФ – певца Никиты Алексеева (ALEKSEEV), однако никакой информации о том, поедет ли он развлекать российскую публику, пока нет.

Список участников шоу "Главный новогодний концерт" Сайт СК "Олимпийский"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и Таисия Повалий, а также певец Макс Барских недавно ездили за наградами на российскую музпремию "Золотой граммофон", которая состоялась в Кремле 24 ноября.