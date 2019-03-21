В России похоронят трагически умершую Юлию Началову: что известно

В четверг, 21 марта в российской столице Москве пройдут похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.
Церемония прощания состоится состоится в ритуальном зале на Троекуровском кладбище, где и будет похоронена артистка. Траурное мероприятие будет проходить с 12:00 до 14:00 по московскому времени (с 11:00 до 13:00 по Киеву), пишет МК.Ru.
Родственники Юли запретили видеосъемку в ритуальном зале и на самих похоронах.
Юлия Началова
Instagram @julianachalova
Отметим, Юлию Началову похоронят на 17-м участке Троекуровского кладбища рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ, российским политологом Игорем Малашенко.
Отметим, ранее вокруг похорон Началовой в Москве разгорелся скандал. Родственники умершей певицы подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место. Чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может, и за место нужно заплатить 1 300 000 рублей
Напомним, что 38-летняя Юлия Началова последние дни своей жизни пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
Позже стало известно, что певица Юлия Началованезадолго до смерти боролась с онкологическим заболеванием – лимфомой.
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