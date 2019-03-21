В России похоронят трагически умершую Юлию Началову: что известно

В четверг, 21 марта в российской столице Москве пройдут похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.

Церемония прощания состоится состоится в ритуальном зале на Троекуровском кладбище, где и будет похоронена артистка. Траурное мероприятие будет проходить с 12:00 до 14:00 по московскому времени (с 11:00 до 13:00 по Киеву), пишет МК.Ru.

Родственники Юли запретили видеосъемку в ритуальном зале и на самих похоронах.

Юлия Началова Instagram @julianachalova

Отметим, Юлию Началову похоронят на 17-м участке Троекуровского кладбища рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ, российским политологом Игорем Малашенко.

Отметим, ранее вокруг похорон Началовой в Москве разгорелся скандал. Родственники умершей певицы подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место. Чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может, и за место нужно заплатить 1 300 000 рублей

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова последние дни своей жизни пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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