В России актриса ударила зрительницу по лицу: что произошло

В России во время спектакля"Груз 300" художницы-акционистки Катрин Ненашевой одна из зрительниц получила пощечину от актрисы.

По словам пострадавшей, инцидент произошел во время участия в иммерсивном спектакле о насилии, где зрители могут взаимодействовать с актерами. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на удаленный пост в ее Instagram-аккаунте.

Спектакль был посвящен насилию. Во время действия зрительница заявила, что наблюдение за насилием приравнивается к участию в нем, и предложила всем потанцевать. В ответ одна из актрис, утверждает девушка, наотмашь ударила ее по левой щеке, попав по уху, на котором она недавно перенесла отит.

Ненашева после инцидента заявила в Facebook, что во время спектакля пощечину получила еще одна зрительница, однако не стала возмущаться, поскольку "знала, куда шла". Двум девушкам, рассказала акционистка, создатели шоу принесли личные и публичные извинения, предложили вернуть деньги за билет и возместить стоимость обращения к врачам.

"Показ везде преподносится как иммерсивное, нарушающее границы действие, которое предполагает взаимодействие со зрителями и актерами в самых разных формах. Посещение показа – ваше личное решение взрослого дееспособного человека", — напомнила Ненашева.

Она подчеркнула, что после произошедшего зрители будут подписывать специальный договор.

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