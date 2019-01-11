В Пуэрто-Рико застрелили популярного рэпера и защитника геев

В Пуэрто-Рико (Северная Америка) неизвестные несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убили популярного рэпера Кевина Фрэта. Певец называл себя первым в Латинской Америке трэп-исполнителем, который открыто объявил о своей нетрадиционной ориентации.

Как пишет Billboard, 24-летний Фрэт был застрелен на улице во время того, как ехал на своем мотоцикле. В рэпера угодили восемь пуль. Полиция расследует убийство.

Фото: youtube.com

Согласно информации, Кевин Фрэт неоднократно публично выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, за что часто поддавался критике. Местные источники утверждают, что после стрельбы певца живым еще успели доставить в клинику, однако там он таки скончался от полученных ранений.

"Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Его страстью была музыка, и ему еще так много нужно было сделать", — рассказал журналистам его менеджер Эдуардо Родригес.

Наряду с этим представитель музыканта призвал общество положить конец насилию. С начала этого года на улицах Пуэрто-Рико были убиты уже 22 человека.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в июле 2018 года в США неизвестные застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion. Известно, что на рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона.

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