"В психушку негодяя": в России разгорелся скандал вокруг Шнурова

Продюсер российской группы "Ласковый май" Андрей Разин подал заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова за оскорбление Москвы и жителей столицы в эфире шоу "Зенит".
Соответствующий документ он обнародовал на своей странице в Instagram, уточнив, что не дождался у одиозной звезды извинений (чтобы послушать заявление лидера экс-группы "Ленинград", проскролльте до конца страницы).
Сергей Шнуров
"Ввиду того, что правительство Москвы, все-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса", – написал Разин.
Он подчеркнул, что решил отправить заказным письмом заявление о привлечении Шнурова к уголовной ответственности "за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей".
Продюсер обратился в СК с требованием привлечь музыканта к ответственности по статье о хулиганстве.
В своем заявлении Шнуров сравнил Москву и Санкт-Петербург с мужскими и женскими половыми органами. Позже адвокат музыканта Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний Разина из-за обещания продюсера выплатить премию в размере пяти млн рублей тому, кто "любит Москву и разобьет этому подонку рожу". Правда позже этот пост был удален.
В комментарии "360" Разин заявил, что обвинения Шнурова в призывах к насилию не имеют почвы. А самого музыканта предложил отправить в психушку.
"О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом. Насилует он нас и насилует много лет. Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас — до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам. Что тебе плохого сделали москвичи, кроме того, что ты на них бабло зарабатываешь? Трус и негодяй", — резюмировал Разин.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (Много!)
Ввиду того, что правительство Москвы, всё-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса. В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.
Да, жалко москвичей. Посмотрел сегодня репортаж на телеканале "Россия 24". Увидел комментарии лиц, непонятного происхождения, которые, якобы, защищают позицию Шнура, а на самом деле лижут жопу этому подонку. И не услышал ни одного мнения хотя бы одного коренного москвича. Это ж надо было комментарии оскорбления Москвы дать этим двум людям! Не понятно, какое отношение они имеют к Москве. Конечно же, они попытались загладить вину Сергея Шнурова и свести этот вопрос на нет. Настаиваю, Сергей Семёнович, Вы - мэр Москвы. Дайте команду немедленно разобраться с этим вопросом. Почему Москву называют такими мерзкими словами? И это все сходит с рук. Почему Ваши чиновники умышленно не замечают того, что разрушает Москву. Не надо давать слово тем людям, которые приехали и присосались к Москве. Послушать лучше коренных москвичей. Как они к этому относятся. Если сейчас эту информацию проглотить и оставить её без внимания, то грош цена вообще всем начинаниям и всему, что делается в Москве. Я считаю, что, наконец-таки, может быть, кто-нибудь, помимо этих приезжих, вообще непонятных людей, которые на федеральном телевидении комментируют слова Шнурова, которые оскорбляют Москву и защищают его, может быть коренные москвичи там проснутся и поймут о том, что это - не пиар, это просто уничтожение столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров заявил о распаде коллектива "Ленинград" спустя более 20 лет концертной деятельности.
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