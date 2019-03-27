"В психушку негодяя": в России разгорелся скандал вокруг Шнурова

Продюсер российской группы "Ласковый май" Андрей Разин подал заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова за оскорбление Москвы и жителей столицы в эфире шоу "Зенит".

Соответствующий документ он обнародовал на своей странице в Instagram, уточнив, что не дождался у одиозной звезды извинений (чтобы послушать заявление лидера экс-группы "Ленинград", проскролльте до конца страницы).

Сергей Шнуров instagram

"Ввиду того, что правительство Москвы, все-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса", – написал Разин.

Он подчеркнул, что решил отправить заказным письмом заявление о привлечении Шнурова к уголовной ответственности "за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей".

Продюсер обратился в СК с требованием привлечь музыканта к ответственности по статье о хулиганстве.

В своем заявлении Шнуров сравнил Москву и Санкт-Петербург с мужскими и женскими половыми органами. Позже адвокат музыканта Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний Разина из-за обещания продюсера выплатить премию в размере пяти млн рублей тому, кто "любит Москву и разобьет этому подонку рожу". Правда позже этот пост был удален.

В комментарии "360" Разин заявил, что обвинения Шнурова в призывах к насилию не имеют почвы. А самого музыканта предложил отправить в психушку.

"О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом. Насилует он нас и насилует много лет. Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас — до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам. Что тебе плохого сделали москвичи, кроме того, что ты на них бабло зарабатываешь? Трус и негодяй", — резюмировал Разин.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (Много!)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров заявил о распаде коллектива "Ленинград" спустя более 20 лет концертной деятельности.

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