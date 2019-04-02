В Польше сожгли книги о Гарри Поттере: что произошло

В Польше католические священники сожгли книги о Гарри Поттере. Кроме романов британской писательницы Джоан Роулинг в костер угодила книга "Сумерки" Стефани Майер, издания итальянского духовного лидера Ошо и прочее.

Как сообщается на Facebook-странице фонда "SMS с неба", сожженные книги настоятели церкив посчитали кощунственными и оскорбляющими христианскую религию. Сожжение прошло в городе Кошалин на северо-западе Польши.

Фото: facebook.com

Публикация фонда собрала в соцсети более 9 тыс. реакций, тысячи пользователей Facebook выразили свое негодование, некоторые жители Кошалина назвали действия церкви "сумасшествием".

В свою очередь, солидарные с позицией настоятелей оправдали их действия цитатами из Библии. По их мнению, вышеупомянутые книги навязывают аудитории тематику магии и колдовства. Так и фонд оправдал действия церкви цитатой из Нового Завета:

"Некоторые из тех, кто занимался колдовством, собрали свои книги и сожгли их на глазах у общества. Когда подсчитали стоимость тех книг, то оказалось, что они стоят около пятидесяти тысяч серебряных монет", - указали на странице "СМС с неба".

Напомним, книги о Гарри Поттере, написанные британской писательницей Джоан Роулинг, считаются одними из самых популярных произведений в истории издательского дела - во всем мире было продано более 500 млн экземпляров.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Эмма Уотсон снялась в довольно необычном видеоинтервью. В кадре компанию звезде "Гарри Поттера" составили котята, которые то и дело отвлекали ее от ответов.

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