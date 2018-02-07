В песне Сергея Бабкина для "Евровидения-2018" найден плагиат

Украинский певец и судья шоу "Голос країни" Сергей Бабкин представил в сети авторскую песню "Крізь твої очі", с которой 10 февраля выступит в I этапе Национального отбора на "Евровидение-2018". Судя по всему, для ее написания артист позаимствовал некоторые черты известной песни британского рокера Дэвида Боуи.

Стоит сказать, композиция весьма нетипичная для музыканта и уже на первых минутах говорит о большом шаге Бабкина в сторону от привычной манеры исполнения. Наряду с этим так же едва ли не минуты достаточно, чтобы расслышать в "Крізь твої очі" знакомый мотив, тип вокала и даже ритм.

Конкурсная песня музыканта открывается неспешным, даже несколько космическим мотивом в стиле эмбиент, на фоне которого вскоре возникает дрожащий вокал, скрашенный электронным эхо-эффектом. Вслед за лирикой трек дополняется легким ритмом ударных, а еще позже чистым голосом Бабкина.

Все это по мере развития трека уж больно напоминает заглавную песню "Blackstar" одноименного альбома британского певца и музыканта Дэвида Боуи, который вышел за два дня до его смерти в январе 2016 года.

Предлагаем читателям сравнить песни Сергея Бабкина и Дэвида Боуи.

На YouTube-канале Сергея Тесленко, который опубликовал конкурсный трек украинского музыканта, указано, что автором музыки и текста является сам Сергей Бабкин.

Забавен и тот момент, что аранжировкой, сведением и мастерингом занимался продюсер и музыкант Евгений Филатов (The Maneken), который в этом году заменил Константина Меладзе в Национальном отборе на "Евровидение-2018".

Сергей Бабкин Фото: zefir.ua

Напомним, решение петь на родном языке Бабкин принял по просьбе фанов, к тому признался, что искренне рад популяризировать украинский язык за пределами страны.

Бабкин ассоциирует "Крізь твої очі" с цифрой 3. Как отметил певец, у каждого мужчины в жизни есть три главных женщины - это мама, жена и дочь. Посыл композиции якобы обращен именно к этим женщинам в жизни артиста.

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