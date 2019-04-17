"В п**де!" Киркоров грязно выругался из-за упоминания Пугачевой

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров обматерил фаната своей экс-супруги Аллы Пугачевой во время разговора с журналистами.

Так, певец грубо ответил мужчине, который несколько раз задал ему вопрос о том, где сейчас находится Алла Пугачева. Видео инцидента обнародовало издание "Экспресс Газета".

Назойливый поклонник примадонны во время интервью Киркорова по случаю 70-летия Пугачевой перебивал артиста и задавал один и тот же вопрос: "Где Алла?". Филипп резко урезонил фаната, ответив ему в матерной форме.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Комсомольская правда

"Дайте мне уже поговорить! Вы видите, я общаюсь? Где Алла? В п**де!" – дерзко высказался экс-супруг Пугачевой.

Киркоров обматерил фаната Пугачевой Экспресс газета (Скриншот видео)

Киркоров обматерил фаната Пугачевой Экспресс газета (Скриншот видео)

Киркоров обматерил фаната Пугачевой Экспресс газета (Скриншот видео)

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.

Напомним, что 15 апреля 2019 года легендарная советская артистка Алла Пугачева отпраздновала юбилей. По случаю знаменательной даты российская примадонна также 17 апреля даст первый за последние 10 лет сольный концерт, который в РФ считают одним из главных событий года. При этом Пугачева незадолго до мероприятия уточнила, что юбилейный концерт станет прощальным в ее карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров и Алла были женаты на протяжении 11 лет, с 1994 по 2005 года. Недавно выяснилось, что знаменитая артистка хотела родить от Киркорова ребенка, и ей даже удалось забеременеть, несмотря на проблемы со здоровьем. У звездной пары должен был родиться мальчик, однако у Пугачевой внезапно случился выкидыш.

Также сама примадонна рассказала о некоторых нюансах совместной жизни с поп-королем. По словам Пугачевой, ее бывшему мужу Филиппу Киркорову категорически нельзя пить, поскольку тогда он превращается в "дьявола".

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