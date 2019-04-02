"В паспорте написано — украинец": звезда "Слуги народа" высказался о связи с Россией

Украинский актер, сыгравший в знаменитом сериале студии "Квартал 95" "Слуга народа" депутата Карасюка, Алексей Смолка рассказал, что связывает его с Россией.

Так, в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL артист отметил, что ранее на протяжении долгого времени жил в РФ и играл в российских фильмах и сериалах. Сейчас же Алексей принципиально не соглашается работать в России.

"Я жил в Красноярске 9 лет и в Москве 2 года. Уехал в 2009-м, поэтому меня там могут и до сих пор идентифицировать, как отчасти российского актера, бывает по-разному. Но самое главное, что в паспорте написано – "украинец". Неважно, как назовут и какой национальности – главное, чтобы не дописали нехорошие слова. Дело в том, что, в хорошем понимании, среди актеров национальности не должно существовать", – высказался "Карасюк".

Алексей Смолка и Владимир Зеленский Facebook-страница Алексея Смолки

Также Смолка рассказал, что он является аполитичным человеком, но при этом четко определился, что хочет жить в Украине.

"Для себя определился, что хочу быть здесь, в Украине. В принципе, единственный политический ход в моей жизни – это то, что определился: я живу здесь. Чернигов – моя Родина, а Киев — мой дом", – отметил Алексей.

Что касается того, готов ли он при условии выгодного предложения поехать работать в Россию, артист ответил:

"Никогда не говори никогда. Человек меняется, на то он и человек. Психология развития бывает разной, люди и религии меняют в жизни, а не слепо ходят в один монастырь. Есть, конечно, роли, которые я никогда не сыграю, уж точно я никогда не поеду в Россию сниматься, при любых условиях, какой бы там ни был крутой бюджет. Меня туда звали уже не раз, и на "Первый канал" даже, но я не поехал".

Алексей Смолка на съемках "Слуги народа-3" Facebook

Также в интервью для OBOZREVATEL звезда "Слуги народа" Алексей Смолка рассказал о съемках сериала и совместной работе с нынешним кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Подробнее читайте по этой ссылке.

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