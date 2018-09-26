В парике и грязной кофте: Ани Лорак раскритиковали за новое фото

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали ее новое фото за парик и запачканный гольф.

Фотографию исполнительница обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"В машине я провожу много времени. Здесь и перекусываю, в дороге. Что это такое вкусненькое на заднем плане?", - подписала кадр певица.

Часть пользователей обратила внимание на то, что Ани Лорак в парике.

"Каролина, вы же еще молодая женщина, зачем постоянно носите парик?", "Зачем носите парик?", "У вас парик, да?", "Парик что ли у Вас?", "Какой ужас. Любимая Каролина, что вы с собой сделали, вернее с лицом!?? В молодых годах вы мне больше нравились... Сейчас все выглядит неестественно...", - пишут подписчики в комментариях под фото.

Также пользователи соцсети обратили внимание на то, что певица выложила фото в грязной кофте.

"Пятно на гольфе так фотогенично", "У вас пятнышко, на водолазке", "Если блузку отправить на экспертизу, то можно будет узнать по капле на вашей роскошной груди, что вы употребляли в пищу в автомашине", "При всём уважении, но как так и в сторис, и фото водолазка в пятне", "Замазана водолазка", "Кофта прям как у моей бабушки была", "Силикон-ботоксная Кикимора!"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ани Лорак рассказала, как следует строить отношения с мужчиной. 39-летняя звезда заявила, что к выбору партнера по жизни надо подходить очень ответственно.