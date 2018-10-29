В ошейнике и с рогами: Алина Гросу показала фото в необычном образе

Известная украинская певица, которая живет и работает в России, Алина Гросу поделилась своим образом на прошлый Хеллоуин.

Снимок в устрашающем образе исполнительница обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии она позирует в красной блузе, черном ошейнике с шипами и силиконовой маске с рогами и африканскими косичками.

"Всем привет. Знаю, многие не любят Хеллоуин. Но я фанат любых праздников, они поднимают настроение, поэтому я, пользуясь случаем, планирую отмечать его и в этот раз, создавая волшебно-сказочную атмосферу и для своего окружения, и для себя...", - написала Гросу под фото.

"Вырезаю тыквы, ищу спайдермена по ТВ, на заднем фоне, транслируют детский фильм "Каспер", готовлю тыквенный ведьменский крем-суп, кексы из грязи (шоколадной крошки) с привидениями сверху (ванильным мороженым)... И параллельно рассматриваю варианты костюмов... На этом, собственно говоря, и застряла... Не знаю, что выбрать, посоветуете?", - добавила певица.

Поклонники Гросу неоднозначно отреагировали на необычную фотографию. Некоторые назвали певицу очаровательной, другие - страшной, а кто-то даже посоветовал певице костюм на этот Хеллоуин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 27 и 28 октября Древний Киев в "Парке Киевская Русь" пригласил дать бой Хеллоуину, а заодно и "уважить" наших персонажей – героев сказок детства и древнеславянской мифологии.