В новом клипе Пивоварова снялась сексуальная телеведущая

В новом клипе популярного украинского музыканта Артема Пивоварова под названием "Полнолуние" снялась ведущая телеканала "Music Box UA" - Юлия Коханова (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Девушка является востребованной моделью и лицом хит-парада украинской музыки "SVOЇ". Ее знакомство с Пивоваровым произошло именно на "Music Box UA", рассказала Коханова "Обозревателю".

Юлия Коханова Кадр из видео

"Я знаю Артема как талантливого музыканта и классного человека, и давно являюсь поклонницей его творчества. Поэтому, когда мне была предложена роль в "Полнолунии" - не раздумывала ни секунды", - говорит Юлия.

Юлия Коханова Пресс-служба Юлии Кохановой

По словам Кохановой, над созданием иллюзорного мира и ловушек сознания, съемочная группа во главе с "Manifest production" трудилась почти сутки. Основной локацией видео стал Оперный театр.

"Конечно, работа над клипом отличается от съемок на телевидении или фотосессий для проектов в fashion-индустрии. Было непросто исполнять свою роль, не видя спецэффектов на следующей стадии процесса - монтаже. Мы знали сценарий и имели представление финальной картинки, но отыгрывали исключительно режиссерские предлагаемые обстоятельства. Мне кажется, благодаря слаженной команде и любви каждого участника к творчеству, у нас все получилось", - делится телеведущая.

Юлия Коханова Пресс-служба Юлии Кохановой

Отметим, что пока клип "Полнолуние" Артема Пивоварова активно набирает просмотры в сети, Юлия Коханова готовится к еще одному рейтинговому проекту.

Как сообщал "Обозреватель", Коханова недавно вернулась из райского отпуска в солнечной Доминикане и поделилась яркими фотографиями.