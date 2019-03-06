"Пытались похитить ребенка": в Москве избили мать и брата Дудя. Все подробности

В Москве избили маму и брата известного журналиста и блогера Юрия Дудя при попытке похищения его племянника. Дело дошло до суда, появились подробности инцидента.

На Анну Степановну и Игоря напали в одном из западных районов столицы РФ, сообщил Telegram-канал Mash (посмотреть видео можно в конце материала).

Как выяснилось позже, инцидент произошел еще осенью 2018 года, однако по каким-то причинам тогда правоохранители отказались реагировать на избиение родственников журналиста.

Юрий Дудь Adindex

Спустя несколько месяцев в полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Правоохранители начали расследование и уже нашли виновников.

Мама Дудя, 62-летняя Анна Степановна, является преподавателем химии в Московском училище олимпийского резерва №3. Игорю, родному брату Юрия — 39. Побили их прямо около дома и, судя по сообщениям полиции, нападавших было несколько.

В январе полиция отказала в возбуждении дела. Спустя несколько дней прокуратура отменила решение полиции, дело вернули на дополнительную проверку.

Мама Юрия Дудя Анна Степановна Mash

Как выяснилось, виновниками ситуации оказались бывшая супруга Игоря Дудя Юлия и ее отец. Так, брат Юрия сейчас разводится со своей женой, пара не может поделить маленького сына. В то утро отец и бабушка вели мальчика в детский сад. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины: Mercedes ML и Chevrolet Tahoe. Оттуда вышли супруга, отец супруги – известный московский бизнесмен и трое его охранников.

Виновники инцидента попытались отобрать ребенка и затащить его в авто, брату Дудя удалось "отбить" мальчика. В итоге злоумышленники скрылись на своих авто.

В свою очередь, невестка Дудя Юлия встречно обвинила его семью в нападении и похищении ребенка. Полиции она сказала, что ее якобы насильно разлучили с сыном.

Жена Игоря Дудя Юлия с сыном Mash

“У нас с мужем конфликт по поводу определения места жительства ребенка. Мы мирно расстались, но потом он посоветовался с семьей, выкрал у меня сына и отвез к своим родителям. С начала осени он давал мне общаться с сыном на тюремных условиях. В его присутствии, когда ему удобно. Мы с моим папой приехали поговорить. Сын 8,5 лет рос со мной, а теперь его отняли — как так? А ведь Игорь ходит по утрам на работу, потом утыкается в компьютер, ему ребенок по барабану", – высказалась Юлия.

Также она добавила, что мирно разрешить конфликт не получилось и именно поэтому она решила столь резким способом забрать ребенка.

"Я Степу забрала, посадила в машину. Игорь подбежал, стал вырывать у меня, орать "помогите, спасите", удушающим приемом взял сына за шею. Ему было не важно, как при этом ребенок себя чувствует. Папа мой попытался оттянуть ему руку, чтобы Степа не задохнулся. А теперь они поворачивают все дело так, будто приехали совершенно больные люди", – подытожила она.

Вскоре стало известно, что в Москве в среду, 6 марта состоялся суд по делу об избиении матери и брата Дудя. В здание суда пришли несколько свидетелей, которые подтвердили. что супруга несколько раз ударила Игоря. Также в сети появилось видео самого инцидента, снятое на уличные камеры наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве серьезно избили популярного российского актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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