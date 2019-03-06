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"Пытались похитить ребенка": в Москве избили мать и брата Дудя. Все подробности

29.7тЧитать материал на украинском

В Москве избили маму и брата известного журналиста и блогера Юрия Дудя при попытке похищения его племянника. Дело дошло до суда, появились подробности инцидента.

На Анну Степановну и Игоря напали в одном из западных районов столицы РФ, сообщил Telegram-канал Mash (посмотреть видео можно в конце материала).

Как выяснилось позже, инцидент произошел еще осенью 2018 года, однако по каким-то причинам тогда правоохранители отказались реагировать на избиение родственников журналиста.

Юрий Дудь

Юрий Дудь

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Спустя несколько месяцев в полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Правоохранители начали расследование и уже нашли виновников.

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Мама Дудя, 62-летняя Анна Степановна, является преподавателем химии в Московском училище олимпийского резерва №3. Игорю, родному брату Юрия — 39. Побили их прямо около дома и, судя по сообщениям полиции, нападавших было несколько.

В январе полиция отказала в возбуждении дела. Спустя несколько дней прокуратура отменила решение полиции, дело вернули на дополнительную проверку.

Мама Юрия Дудя Анна Степановна

Мама Юрия Дудя Анна Степановна

Mash

Как выяснилось, виновниками ситуации оказались бывшая супруга Игоря Дудя Юлия и ее отец. Так, брат Юрия сейчас разводится со своей женой, пара не может поделить маленького сына. В то утро отец и бабушка вели мальчика в детский сад. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины: Mercedes ML и Chevrolet Tahoe. Оттуда вышли супруга, отец супруги – известный московский бизнесмен и трое его охранников.

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Виновники инцидента попытались отобрать ребенка и затащить его в авто, брату Дудя удалось "отбить" мальчика. В итоге злоумышленники скрылись на своих авто.

В свою очередь, невестка Дудя Юлия встречно обвинила его семью в нападении и похищении ребенка. Полиции она сказала, что ее якобы насильно разлучили с сыном.

Жена Игоря Дудя Юлия с сыном

Жена Игоря Дудя Юлия с сыном

Mash

“У нас с мужем конфликт по поводу определения места жительства ребенка. Мы мирно расстались, но потом он посоветовался с семьей, выкрал у меня сына и отвез к своим родителям. С начала осени он давал мне общаться с сыном на тюремных условиях. В его присутствии, когда ему удобно. Мы с моим папой приехали поговорить. Сын 8,5 лет рос со мной, а теперь его отняли — как так? А ведь Игорь ходит по утрам на работу, потом утыкается в компьютер, ему ребенок по барабану", – высказалась Юлия.

Также она добавила, что мирно разрешить конфликт не получилось и именно поэтому она решила столь резким способом забрать ребенка.

"Я Степу забрала, посадила в машину. Игорь подбежал, стал вырывать у меня, орать "помогите, спасите", удушающим приемом взял сына за шею. Ему было не важно, как при этом ребенок себя чувствует. Папа мой попытался оттянуть ему руку, чтобы Степа не задохнулся. А теперь они поворачивают все дело так, будто приехали совершенно больные люди", – подытожила она.

Вскоре стало известно, что в Москве в среду, 6 марта состоялся суд по делу об избиении матери и брата Дудя. В здание суда пришли несколько свидетелей, которые подтвердили. что супруга несколько раз ударила Игоря. Также в сети появилось видео самого инцидента, снятое на уличные камеры наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве серьезно избили популярного российского актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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Персона
Юрий Дудь
Тег
Новости России
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Не удивительно...на ПаРаше не любят критику и неудобные вопросы. Жаль,Дудь именно такие и ставил. Увы,раноьили поздно это ожидалось,как и в случае с Немцовым. Оба Адекватно не устраивали царя,обоих начали прессовать (одного убили и замяли). Скрепная помойка. Радует,что только боты на чужих ресах отрабатывают копейки,другие хоть желают смерти Хуйла.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какое фуфло...осенью...Нафиг вам это гавно??не о чем писать??
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