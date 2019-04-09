В Москве прощаются с легендарным режиссером Данелией: фото и видео похорон

В Москве проходит церемония прощания с легендарным советским режиссером и продюсером, автором картин "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Мимино" Георгием Данелией, который умер в четверг, 4 апреля.

Данелия скончался в возрасте 88 лет. Официальной причиной смерти является остановка сердца. Церемония проходит в московском Доме кино, пишет MK.Ru (в конце новости смотрите трансляцию похорон).

Георгий Данелия orloffmagazine.com

Возле здания Дома кино собрались десятки людей – друзья, коллеги и почитатели творчества Георгия Данелии. На похороны уже прибыли звезды советского и российского кинематографа, а также продюсер Сергей Сельянов, писатель Борис Зеленский, мультиипликатор и народный артист России Юрий Норштейн и другие.

Похороны Георгия Данелии MK.Ru

Новости Стала известна судьба наследства умершего Данелии

Похороны Георгия Данелии MK.Ru

После окончания траурной церемонии и отпевания Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Похороны Георгия Данелии MK.Ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких. Его состояние было тяжелым. В реанимации врачи ввели его в искусственную кому. За несколько дней до смерти его состояние серьезно ухудшилось.

По словам известного российского пульмонолога, академика РАН, директора НИИ пульмонологии Александра Чучалина, который много лет наблюдал Данелию, он был тяжелобольным человеком и многие годы боролся с проблемами со здоровьем.

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