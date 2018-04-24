В Москве попрощались с Дорошиной: фотофакт

Во вторник, 24 апреля, в Москве попрощались с известной советской актрисой Ниной Дорошиной, которая умерла 21 апреля.
Прощание состоялось в московском театре "Современник". Фотографии с места событий опубликовала Газета.ru.
После прощания на Другой сцене театра актрису похоронят на Пятницком кладбище. Проститься с артисткой пришли родные, друзья и коллеги по сцене.
Режиссер Владимир Меньшов
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Прощание с Ниной Дорошиной
Газета.ru
Как сообщал "Обозреватель", Нина Дорошина за день до смерти жаловалась на проблемы с сердцем, но была настроена оптимистически.