В Москве попрощались с Дорошиной: фотофакт

Во вторник, 24 апреля, в Москве попрощались с известной советской актрисой Ниной Дорошиной, которая умерла 21 апреля.

Прощание состоялось в московском театре "Современник". Фотографии с места событий опубликовала Газета.ru.

После прощания на Другой сцене театра актрису похоронят на Пятницком кладбище. Проститься с артисткой пришли родные, друзья и коллеги по сцене.

Режиссер Владимир Меньшов Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Прощание с Ниной Дорошиной Газета.ru

Как сообщал "Обозреватель", Нина Дорошина за день до смерти жаловалась на проблемы с сердцем, но была настроена оптимистически.