В Москве началось прощание с Николаем Караченцовым: подробности

В понедельник, 29 октября, в Москве началась церемония прощания с легендарным актером Николаем Караченцевым, умершим 26 октября.

Траурное мероприятие стартовало в 8:00 по киевскому времени возле московского таетра "Ленком", в котором артист проработал не один десяток лет. Из-за церемонии в центре Москвы частично перекрыли движение автотранспорта, которое планируют возобновить ближе к 13:00 (12:00 по Киеву), пишет МK.Ru (видео с похорон смотрите в конце материала).

Сообщается, что проводить Караченцова сможет каждый желающий, однако пока в здание театра пускают только по специальным пропускам. Очевидно, они предоставлены близким друзьям, коллегам и родственникам артиста, а также официальным лицам. Все они проходят через служебный вход.

Поклонников Караченцова также начали пускать внутрь "Ленкома", но им предстоит пройти полицейский контроль. Предполагается, что проститься с актером придут более тысячи человек.

В Москве прощаются с Караченцовым МK.Ru

Вдова Караченцова, актриса Людмила Поргина, которая постоянно находится у гроба, принимает соболезнования от поклонников покойного супруга. Каждый желающий может возложить цветы в порядке живой очереди.

В Москве прощаются с Караченцовым МK.Ru

В Москве прощаются с Караченцовым МK.Ru

МK.Ru

МK.Ru

В сети ведут трансляцию похоронной церемонии:

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Читайте также на OBOZREVATEL, что говорил актер Николай Караченцов об Украине.