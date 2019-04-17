В мини и леопардовых ботфортах: 65-летняя российская певица поразила откровенным танцем

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская продемонстрировала откровенный танец в дерзком наряде перед молодым рэпером CYGO (Сайго).

Так, артисты снимают клип на совместную песню, который планируют презентовать в скором времени. Перед камерами 65-летняя Успенская плясала в экстремально коротких шортах и ботфортах с леопардовым принтом. Ролик со сьемочной площадки показал Telegram-канал "Только никому" (видео смотрите в конце новости).

"Бабушка хайпует. Огненная Любовь Успенская в ботфортах "на леопарде" снимает фит с Сайго. Нормально так "жарить" в 65 лет! Тусовка активно обсуждает, что он в погоне за хайпом совсем двинулся", – высмеяли совместную работу рэпера с Успенской.

Любовь Успенская (скриншот видео) Telegram-канал "Только никому"

Совместная песня Успенской и CYGO получила название "Черная роза". Дуэт уже записал трек на студии, однако пока не обнародовал готовый релиз. Что касается будущего клипа – его концепцию держат в строгом секрете.

Отметим, что ранее Любовь Успенская и CYGO уже пели в дуэте знаменитый хит рэпера PANDA E. Тогда дуэт звезды российского шансона и молодого исполнителя спровоцировал ажиотаж среди пользователей сети (ролик совместного выступления смотрите ниже).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская лишилась бизнеса в РФ. Некоторое время назад она открыла караоке-бар. В связи со значительным повышением стоимости аренды помещения заведение пришлось закрыть.

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