УкрEngРус

Известный шоумен рассказал, как "русский мир" поднимает голову в Украине

3.1тЧитать новость на украинском

Россия вкладывает огромные средства в украинские телеканалы и медиа, чтобы возобновить свое влияние на общество.

Об этом в эфире ObozTV заявил известный украинский артист и писатель Антин Мухарский.

"Я помню уже две подобные ситуации, когда был подъем, а потом мы снова окунались в абсолютную мглу российской шансонизации. Это было и после Оранжевой революции, когда Россия вбрасывала сюда кучу денег в каналы и ФМ-станции. Сейчас мы наблюдаем тоже самое, когда пассионарная часть общества бьется головой об стенку, а государство ничего не делает, и мы видим возвращение этой русифицированной попсы, людей, которые деморализуют", - подчеркнул писатель.

Новости
"Угрожали отправить на кладбище": известный шоумен рассказал о проблемах с экс-женой

По его словам, это происходит по той же схеме, что и двадцать лет назад.

"Одни там на фронте бьются за эту страну, когда в тылу ржут, смеются, коллаборанты выступают на центральных каналах. Это сознательно делается. Это практики Табачника (экс-министр образования. – Ред.), которые с середины 90-х деморализовали украинцев создавать украинский контент. Когда откровенно на радиостанциях говорили: "Ребята, пишите русскоязычные песни", - рассказал артист.

При этом Мухарский напомнил, что такие популярные украинские исполнители как Ирина Билык, Ани Лорак и Таисия Повалий первые альбомы записывали на украинском языке.

"Потом тебе говорят, что за русское больше платят. Все артисты понимали, что когда ты поешь на русском, то тебя пригласят на корпоратив к власть имущим, ведь они все принадлежат к "русскому миру", "московскому православию" и они поддерживают своим долларом русскоговорящих артистов", - заключил певец.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мухарский рассказал, как из-за бракоразводного процесса стал заложником "черных" нотариусов.

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на Обозревателе.

Темы
Обозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияРоссийско-украинский конфликт
Персона
Антін Мухарський
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости