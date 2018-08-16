В майке на голое тело: появились сексуальные фото звезды "Игры престолов"

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер засветилась на праздновании 29-го дня рождения своего жениха Джо Джонаса в Майами.

На этот раз папарацци удалось запечатлеть парочку во всей красе. Фото влюбленных были опубликованы в Instagram.

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

У бассейна Тернер появилась в миниатюрном белом топе и красных плавках, продемонстрировав сексуальное тело.

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

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