В майке на голое тело: появились сексуальные фото звезды "Игры престолов"

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер засветилась на праздновании 29-го дня рождения своего жениха Джо Джонаса в Майами.
На этот раз папарацци удалось запечатлеть парочку во всей красе. Фото влюбленных были опубликованы в Instagram.
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
У бассейна Тернер появилась в миниатюрном белом топе и красных плавках, продемонстрировав сексуальное тело.
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
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