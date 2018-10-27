В латексе и с доберманом: американская супермодель показала горячие фото

Известная американская супермодель, 22-летняя Кендалл Дженнер, в очередной раз удивила поклонников.

Накануне модель опубликовала в Instagram несколько сексуальных снимков из новой фотосъемки, сделанных украинским fashion-фотографом Сашей Самсоновой.

Новости Супермодель Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram

На кадрах модель позировала в красном латексном боди, черных капроновых колготках с узором Louis Vuitton и черных лодочках на высокой шпильке. В фотосессии с моделью также принял участие пес-доберман с ожерельем из сверкающих камней вместо ошейника.

Снимки вызвали бурную реакцию подписчиков. Под фото они принялись восхищаться тонкой талией и длинными ногами звезды, а также делать ей комплименты: "Роскошная", "Очень горячая", "Супер", "Вау", "Потрясающе".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кендалл Дженнер появилась на премьере фильма "Девушки солнца" на Каннском кинофестивале-2018 в прозрачном платье. Фотографы и фанаты заметили, что девушка не надела нижнее белье.