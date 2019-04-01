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В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото

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31 марта, когда в Украине проходил 1-й тур выборов президента, певцу Андрею Kishe разбили машину на платной парковке возле центрального ЖД вокзала в Киеве.

Об этом Kishe написал на своей странице в Instagram. Выяснилось, что певец оставил машину всего на полчаса, но когда вернулся, то обнаружил на ней внушительную царапину и вмятину на бампере.

В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото
В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото
В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото
В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото
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"Я призываю всех автолюбителей, друзья давайте будем уважать друг друга. Если произошла ситуация и вы случайно зацепили чужой автомобиль, не скрывайтесь с места ДТП, оставьте телефон, мы же движемся в Европу, так давайте же вести себя как цивилизованные люди. Ну, а всем, кто попадал в подобную ситуацию, желаю сохранять спокойствие и позитивный настрой", — попросил KISHE.

Я призываю всех автолюбителей, друзья давайте будем уважать друг друга. Если произошла ситуация и вы случайно зацепили чужой автомобиль, не скрывайтесь с места ДТП, оставьте телефон, мы же движемся в Европу, так давайте же вести себя как цивилизованные люди. ⠀ Ну, а всем, кто попадал в подобную ситуацию, желаю сохранять спокойствие и позитивный настрой, как в моей песне "Бачу промені". ⠀ Этот инцидент, не помешал мне приехать и выступить на фестивале уличной еды, который проходил на заводе "Арт платформа". ⠀ Спасибо вам всем за прекрасную атмосферу, за то, что танцевали и подпевали под мои песни! Очень приятно видеть ваши искренние улыбки!)) ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #KISHE#кише#автохам#bepositive✌#вопрекивсему

Публикация от KISHE 🎤🎸🎹📽📹🎬📺 (@kishe_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, клип "Бачу промені" Андрея Kishe о сохранении природы Карпат набрал больше миллиона просмотров на YouTube и сотни восторженных комментариев

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Персона
Андрей Kishe
Место
УкраинаКиев
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