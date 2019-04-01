В Киеве украинский певец стал жертвой автохамов в день выборов: фото

31 марта, когда в Украине проходил 1-й тур выборов президента, певцу Андрею Kishe разбили машину на платной парковке возле центрального ЖД вокзала в Киеве.

Об этом Kishe написал на своей странице в Instagram. Выяснилось, что певец оставил машину всего на полчаса, но когда вернулся, то обнаружил на ней внушительную царапину и вмятину на бампере.

"Я призываю всех автолюбителей, друзья давайте будем уважать друг друга. Если произошла ситуация и вы случайно зацепили чужой автомобиль, не скрывайтесь с места ДТП, оставьте телефон, мы же движемся в Европу, так давайте же вести себя как цивилизованные люди. Ну, а всем, кто попадал в подобную ситуацию, желаю сохранять спокойствие и позитивный настрой", — попросил KISHE.

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