В Киеве презентовали уникальное музыкальное приложение Louder.me.

Его особенность состоит в том, что Louder.me ставит всех музыкантов в равное положение, и позволяет слушателям вершить их судьбу. "Обозреватель" предлагает детальнее узнать о новом приложении.

Разработчиком является Евгений Тымчик - фронтмен двух тяжелых групп The Nietzsche и Septa. Он не понаслышке знает, как нелегко приходится в Украине даже популярным неформатным группам, не говоря уже о молодых.

Фото: Александра Фурзикова

"Идея проекта витала в воздухе и мы очень рады, что именно нашей команде удалось стать на путь ее реализации. Если мы говорим о сегодняшних стриминговых сервисах, крупных лейблах, в принципе, их много, но огромный пласт действительно талантливых музыкантов остается неизвестными. Они, возможно, даже более талантливы, чем те, кто возглавляют многие чарты", - объясняют создатели Louder.me.

Фото: Александра Фурзикова

К примеру, стриминговый сервис Spotify рекомендует пользователям слушать ту музыку, у которой более 500 прослушиваний. То есть, остальные просто не будут рекомендоваться слушателям.

Для того, чтобы залить свою музыку на Louder.me, необходимо пройти несколько этапов премодерации. Это не должны быть демо- или домашние записи треков. Если у команды есть сомнения по поводу того, является ли человек автором песни, он проходит процесс верификации.

Однако главными модераторами контента являются слушатели - именно их оценки влияют на рейтинг исполнителей. В приложении есть два режима - "аркада" и "турнир". В будущем создатели сервиса собираются организовать масштабный фестиваль, на котором выступят победители "турниров".

Louder.me

К слову, в 2017 году Louder.me приезжали со своими сценами на два крупнейших фестиваля — Zaxidfest и "Файне Мiсто". По словам Евгения Тымчика, на "Файне Мiсто" они планировали приехать с палаткой и маленькими колонками, но совершенно неожиданно все переросло в полноценную сцену с приличным светом и звуком, где молодые группы в формате джемов и баттлов смогли показать себя.

Louder.me

Отметим, что как площадка для артистов, так и сервис для слушателей являются бесплатными.

В самом приложении слушатель может отфильтровать песни по жанрам и странам. В скором времени появится возможность фильтровать треки по языку исполнения. Открыв Louder.me, слушатель получает доступ к отобранным премодерацией трекам. Если пользователь нажмет на play, он сможет послушать трек 10 секунд и принять решение, нравится он или нет. Когда слушатель поставит лайк, песня попадет в его плейлист, а также поднимется в общем рейтинге.

Louder.me

Во время презентации приложения, которая состоялась 21 марта в клубе BelEtage, выступили популярная инди-группа Vivienne Mort и электронный музыкант Cape Cod.

Vivienne Mort Фото: Юрий Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрий Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрий Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрий Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрий Грязнов

Гостями мероприятия стали украинские музыканты — как начинающие, так и уже хорошо известные, концертные организаторы, букеры, журналисты, редактора и все, кто так или иначе создают музыкальную индустрию в Украине.

Настя Прудиус (KOLA) и Евгений Тымчик Фото: Александра Фурзикова

The Erised Фото: Александра Фурзикова

Юрий Юрченко Фото: Александра Фурзикова

VILNA Фото: Александра Фурзикова

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцы создали приложение, которое умеет определять болезни.