В Киеве отменили концерт советской знаменитости

Сольный концерт эстонской исполнительницы Анне Вески в киевском ДК "Украина" отменен.

Как отмечается на официальной странице концертной площадки в Facebook, в ДК "Украину" пришло письмо от компании организатора, в котором говорится об отмене концерта артистки, который был запланирован на 15 ноября.

На данный момент причины отмены концерта не указываются, в свою очередь, успевшим купить билеты предложили их сдать и вернуть средства в кассах ДК "Украины".

Новости Скандальный украинский фильм претендует на престижную премию

Под постом концертной площадки ведется оживленная дискуссия, поклонники советской знаменитости гадают, что могло стать причиной отмены концерта. Насколько известно, в политических скандалах за последние годы Анне Вески замечена не была, хотя и может похвастаться "Орденом дружбы", который артистке лично вручал нынешний Председатель Правительства РФ, а ранее и президент Дмитрий Медведев.

Пресс-служба ДК "Украины" пока рекомендует обращаться с этим вопросом к организаторам шоу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцев поссорил концерт имени лидера "Кино" Виктора Цоя.