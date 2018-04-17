В Киеве открылась выставка, длинною в день

12 апреля в киевской галерее "АВС-арт" прошла выставка картин известного политического и общественного деятеля Михаила Поживанова.
Уникальность этой выставки в том, что действовала она всего один день. Такой своеобразный подарок сделал Михаил Александрович сам себе, по случаю собственного дня рождения.
Будучи давнишним поклонником украинской живописи, коллекционером, несколько лет назад он и сам увлекся рисованием.
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Как утверждает сам именинник: "Живопись - это и отдых, и работа над собой, в первую очередь над своими эмоциями. А для меня, как ценителя искусства, еще и дополнительная возможность не со стороны, а изнутри оценивать талант украинских художников, среди которых у меня немало друзей".
Поздравить именинника и полюбоваться работами Поживанова пришли друзья, коллеги, артисты, спортсмены, художники, представители истеблишмента.
Михаил Поживанов
Фото: Татьяна Фортушная
Олег Пинчук
Фото: Татьяна Фортушная
Владимир Горянский с супругой
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Фото: Татьяна Фортушная
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве открылась персональная выставка художницы Валентины Засуцкой.