В хитовом клипе KAZKA обнаружили забавный ляп: видео

YouTube-блогер Ваня Рассел заприметил в хитовом клипе группы KAZKA "Плакала" забавный ляп, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

На одном из кадров ролика блогер заметил, как у вокалистки "поплыла" рука. К своему посту Рассел добавил этот эпизод клипа.

"У солистки группы KAZKA немного поплыла рука! Тоже хочу иметь такую пластику", — пошутил блогер.

При этом на пост подписчики Рассела отреагировали неоднозначно. Некоторые, вопреки ожиданиям блогера, призвали "заканчивать подобное ребячество".

"Ваня, ты ведешь себя как маленький обиженный мальчик. Да оставь ты их в покое", "Ваня, надо остановиться тебе и снять корону", — указали под постом.

Блогеру также напомнили в комментариях, что вокалистка группы, над которой стали посмеиваться единомышленники Рассела, не имеет отношения к обработке видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая усиленно работает над собой, и в этом ей помогают психологи. Ведь, как рассказал менеджер коллектива Юрий Никитин, то, что происходит вокруг коллектива, — настоящее безумие.

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