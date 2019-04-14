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В громком разводе Питта и Джоли поставили точку: подробности

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Спустя три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли теперь официально разведены.

Как пишет Vulture, несмотря на слухи о том, что Джоли вдруг задумала вернуть мужа, в пятницу, 12 апреля, суд выдал паре соответствующие документы.

В громком разводе Питта и Джоли поставили точку: подробности

Насколько известно, ранее актер и актриса подписали соглашение об опеке над детьми и разделе общего имущества. Вместе пара воспитывала шестерых детей, которые, после разрыва остались жить с Джоли.

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Впервые о разводе звезд Голливуд заговорил в 2016 году. С тех пор Питту приписывали роман с актрисами Шарлиз Терон, Дженнифер Энистон и другими. Что же касается Джоли, то в СМИ также ходили различных слухи.

Звезду "Лары Крофт" подозревали в романе с актером Киану Ривзом, а также с неким британским миллиардером. Ни одна из упомянутых версий журналистов и блогеров не нашла подтверждений.

Как писал OBOZREVATEL, бывшая супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, рассказала суду, что когда актер злоупотреблял алкоголем, он становился совершенно другим человеком. Одержимым и жестоким. Херд впервые раскрыла подробности домашних скандалов и насилия.

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Персоны
Брэд ПиттАнджелина Джоли
Место
СШАГолливуд
Тег
развод
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