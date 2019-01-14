В Европе отреагировали на скандальные высказывания танцора Полунина в сети

Парижская опера официально отозвала приглашение скандальному украинскому танцору, звезде балета Сергею Полунину, который ранее заявил о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину, а также опубликовал серию гомофобных и сексистских заявлений в соцсети.

Как пишет местный портал France 24, Полунин больше не примет участия в постановке оперы "Лебединое озеро".

Фото: facebook.com

Все дело в том, что недавно на официальной странице Сергея Полунина в Instagram появился пост-обращение к мужчинам, актерам балета и представителям сообщества ЛГБТ. В тексте поста танцор обратился к коллегам в довольно грубой форме.

"Мужик должен быть мужиком на сцене. Уже есть балерина, не должно быть двух. Мужская и женская энергии создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины, потому что вы их не тра*аете, и потому что вы — позор", — написал он.

Вскоре после этого артист балета опубликовал еще один неоднозначный пост в Instagram — в нем Полунин раскритиковал полных людей и призвал общество бить их всякий раз, когда они встречаются. Вскоре после очередной волны негодования в соцсети, танцор свой пост удалил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Позже артист балета похвастался татуировкой с главой России Владимиром Путиным, которую он набил у себя на груди. Поступок Полунина разъярил пользователей сети. Они осудили танцора, отметив, что у него "Бог отобрал ум". Примечательно, что за последние несколько месяцев от страницы артиста отписались около 20 тыс. фолловеров.

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