В Европе отреагировали на скандальные высказывания танцора Полунина в сети

Парижская опера официально отозвала приглашение скандальному украинскому танцору, звезде балета Сергею Полунину, который ранее заявил о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину, а также опубликовал серию гомофобных и сексистских заявлений в соцсети.
Как пишет местный портал France 24, Полунин больше не примет участия в постановке оперы "Лебединое озеро".
Фото: facebook.com
Все дело в том, что недавно на официальной странице Сергея Полунина в Instagram появился пост-обращение к мужчинам, актерам балета и представителям сообщества ЛГБТ. В тексте поста танцор обратился к коллегам в довольно грубой форме.
"Мужик должен быть мужиком на сцене. Уже есть балерина, не должно быть двух. Мужская и женская энергии создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины, потому что вы их не тра*аете, и потому что вы — позор", — написал он.
Man up to all men who is doing ballet there is already ballerina on stage don't need to be two. Man should be a man and woman should be a woman. Masculine and Feminine energies creates balance. That’s a reason you got balls. Same think Outside ballet, Man what’s wrong with you? Females now trying take on the man role because you don’t fuck them and because you are an embarrassment. Man are wolfs man Are lions man are the leaders of there’s family you suppose to take care of everything ! What happen? Stop being weak be a man be a warrior what’s wrong with you??? No respect for you, life will beat you down put you on your knees and wash you out. need a good slap to wake you up Unbelievable!!! Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создает баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины Потому что вы их не трахаете и потому что вы позор. Мужик ето волк Мужик кто лев - это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое ??? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя. Хороший подзатыльник дать , чтобы проснулся Пипец !!!
Вскоре после этого артист балета опубликовал еще один неоднозначный пост в Instagram — в нем Полунин раскритиковал полных людей и призвал общество бить их всякий раз, когда они встречаются. Вскоре после очередной волны негодования в соцсети, танцор свой пост удалил.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.
Позже артист балета похвастался татуировкой с главой России Владимиром Путиным, которую он набил у себя на груди. Поступок Полунина разъярил пользователей сети. Они осудили танцора, отметив, что у него "Бог отобрал ум". Примечательно, что за последние несколько месяцев от страницы артиста отписались около 20 тыс. фолловеров.
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