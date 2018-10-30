МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''В этом возрасте увлекаются мальчиками'': в сеть слили провокационное видео с Пугачевой

3.7тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали архивное видео с российской примадонной Аллой Пугачевой, где она со сцены заявляет о том, что у нее наступает вторая молодость, поэтому артистка увлеклась "молодыми мальчиками".

Провокационный ролик появился на личной странице в Instagram музыканта Андрея Разина, известного также как продюсер культовой группы 90-х "Ласковый май" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах показано, как Пугачева в вызывающем наряде выступает перед публикой. В перерыве между песнями примадонна обратилась к зрителям с откровенным текстом.

''В этом возрасте увлекаются мальчиками'': в сеть слили провокационное видео с Пугачевой

cosmo.ru

"Не хочу, товарищи, и не собираюсь! О чем я вас должна предупредить. Я еще чего-нибудь отчебучу! У меня наступает второе дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте увлекаются молодыми мальчиками!" – высказалась артистка.

Новости
Отказалась разговаривать: Пугачева озадачила странным поведением на похоронах Караченцова

Отметим, что в некой мере слова примадонны оказались пророческими - в настоящее время 69-летняя артистка живет в браке с юмористом Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет. Пара поженилась в 2011 году. Сейчас Максим и Алла воспитывают двух детей - близнецов Лизу и Гарри, рожденных в 2013 году суррогатной матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса, Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Вероятной причиной разрыва брака стал роман Галкина с телеведущей Юлией Барановской, которая якобы беременно от шоумена. Вскоре артисты развеяли слухи о расставании.

Персоны
Алла ПугачеваАндрей РазинМаксим Галкин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рогач Анжела
Рогач Анжела
Алка молодец!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги