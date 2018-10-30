''В этом возрасте увлекаются мальчиками'': в сеть слили провокационное видео с Пугачевой

В сети опубликовали архивное видео с российской примадонной Аллой Пугачевой, где она со сцены заявляет о том, что у нее наступает вторая молодость, поэтому артистка увлеклась "молодыми мальчиками".

Провокационный ролик появился на личной странице в Instagram музыканта Андрея Разина, известного также как продюсер культовой группы 90-х "Ласковый май" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах показано, как Пугачева в вызывающем наряде выступает перед публикой. В перерыве между песнями примадонна обратилась к зрителям с откровенным текстом.

cosmo.ru

"Не хочу, товарищи, и не собираюсь! О чем я вас должна предупредить. Я еще чего-нибудь отчебучу! У меня наступает второе дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте увлекаются молодыми мальчиками!" – высказалась артистка.

Отметим, что в некой мере слова примадонны оказались пророческими - в настоящее время 69-летняя артистка живет в браке с юмористом Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет. Пара поженилась в 2011 году. Сейчас Максим и Алла воспитывают двух детей - близнецов Лизу и Гарри, рожденных в 2013 году суррогатной матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса, Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Вероятной причиной разрыва брака стал роман Галкина с телеведущей Юлией Барановской, которая якобы беременно от шоумена. Вскоре артисты развеяли слухи о расставании.