''В этой матке ты был господин'': в России произвели фурор в сети пародией на Бузову

В Барнауле (Алтайский край, РФ) акушерки сняли яркую пародию на музыкальный клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин".

Видео записали к корпоративу в честь 80-летия местного родильного дома № 2, и оно не предназначалось для широкой публики, но ролик "слили" в сеть, пишет Life.Ru (чтобы посмотреть, докрольте новость до конца).

На кадре медики повторили движения из клипа Бузовой и спели о своей работе. В частности, о том, как принимают роды и как себя ощущают во время процедуры.

Скриншот из видео

"Тужься чаще. Прямо сейчас головка входит, входит в малый таз... В этой матке ты был господин, и никого вокруг – только ты один. Не хочешь появляться, мы уговорим. Наше оружие – окситоцин", – поется в строчках песни.

Примечательно, одна из героинь ролика призналась изданию "КП", что теперь "от начальства точно влетит по самое не хочу", потому что главврач еще не знает о новом клипе.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Отметим, ранее в сети уже появлялась подобная пародия на песню "Мало половин", записанная студентками одного из российских медуниверситетов. Будущие акушерки сняли ролик, который назвали "Много пуповин" еще весной 2018 года (видео смотрите ниже).

Видео-пародия на "Мало половин" Ольги Бузовой:

Предыдущая пародия, снятая российскими студентками весной 2018 года:

Оригинальная версия "Мало половин":

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