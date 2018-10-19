МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

В дерзком мини: Пугачева показала стройные ноги

18.1тЧитать материал на украинском

Знаменитая российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева вышла в свет в мини и продемонстрировала стройные ноги.

69-летняя артистка вместе с мужем Максимом Галкиным посетила съемки программы "Субботний вечер", посвященный юбилею модельера Валентина Юдашкина, которому 14 октября исполнилось 55 лет.

Новости
''Слезы ручьем!'' Пугачева внезапно расплакалась на камеру

Общее фото обнародовала в своем Instagram супруга дизайнера Марина Юдашкина.

На снимке певица позирует в коротком черном платье. Свой дерзкий образ исполнительница дополнила полусапожками.

Также Пугачева развеяла все слухи о проблемах в отношениях с Галкиным.

Кроме того, на шоу пожаловало немало знаменитостей. Поздравить Юдашкина пришли - Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ольга Орлова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алла Пугачева напугала поклонников, опубликовав новое фото, на котором артистка выглядит еще более похудевшей.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим ГалкинВалентин ЮдашкинМарина Юдашкина
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
10
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги