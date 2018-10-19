В дерзком мини: Пугачева показала стройные ноги

Знаменитая российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева вышла в свет в мини и продемонстрировала стройные ноги.

69-летняя артистка вместе с мужем Максимом Галкиным посетила съемки программы "Субботний вечер", посвященный юбилею модельера Валентина Юдашкина, которому 14 октября исполнилось 55 лет.

Общее фото обнародовала в своем Instagram супруга дизайнера Марина Юдашкина.

На снимке певица позирует в коротком черном платье. Свой дерзкий образ исполнительница дополнила полусапожками.

Также Пугачева развеяла все слухи о проблемах в отношениях с Галкиным.

Кроме того, на шоу пожаловало немало знаменитостей. Поздравить Юдашкина пришли - Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ольга Орлова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алла Пугачева напугала поклонников, опубликовав новое фото, на котором артистка выглядит еще более похудевшей.