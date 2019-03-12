В БДСМ-костюме: племянница Ротару поразила сеть эротическим видео

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поразила поклонников откровенным роликом.

Так, молодая артистка предстала перед камерами в БДСМ-костюме: кожаном боди и высоких сапогах-чулках. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео было снято во время откровенной фотосесси Сони, которая, вероятно, проходила перед презентацией нового клипа исполнительницы.

Скриншот из видео Instagram @sonyakayofficial

Поклонники Sonya Kay были удивлены столь смелым образом, в комментариях под видео они оставили массу комплиментов и слов восхищения.

Скриншот из видео Instagram @sonyakayofficial

"Вау, Соня, тебе так идет сексуальность! Очень круто, просто пушка", – написали фолловеры в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!