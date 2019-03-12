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В БДСМ-костюме: племянница Ротару поразила сеть эротическим видео

2.2тЧитать материал на украинском

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поразила поклонников откровенным роликом.

Так, молодая артистка предстала перед камерами в БДСМ-костюме: кожаном боди и высоких сапогах-чулках. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео было снято во время откровенной фотосесси Сони, которая, вероятно, проходила перед презентацией нового клипа исполнительницы.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @sonyakayofficial

Поклонники Sonya Kay были удивлены столь смелым образом, в комментариях под видео они оставили массу комплиментов и слов восхищения.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @sonyakayofficial

"Вау, Соня, тебе так идет сексуальность! Очень круто, просто пушка", – написали фолловеры в сети.

В БДСМ-костюме: племянница Ротару поразила сеть эротическим видео

В БДСМ-костюме: племянница Ротару поразила сеть эротическим видео

В БДСМ-костюме: племянница Ротару поразила сеть эротическим видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Персоны
Соня Кей (Sonya Kay)София Ротару
Теги
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