''Уже не тот возраст'': Седокову отчитали за обнаженную грудь на публике

Скандальная исполнительница, экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова заинтриговала фанов пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышную грудь.

Поп-исполнительница опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, где позирует в пиджаке, надетом на голое тело. Грудь артистки прикрывает только короткий кружевной топ из практически прозрачной ткани.

"А так вам нравится?" - интригующе спросила Седокова у фолловеров.

Однако, многие из них осудили Анну за слишком откровенное поведение, а также чрезмерную любовь к демонстрации пикантных частей тела. Тем более, что в таком возрасте подобные поступки, по мнению аудитории, не всегда уместны.

"Хорошо, хоть задницу перестала выставлять. Не тот у нее возраст, чтоб оголяться. А дети ведь понимают, для чего она это делает. Им, наверное, неприятно и стыдно. Некрасиво выглядят оголенные формы в 35, вам не 20 уже", - пристыдили Седокову фаны.

"Показывайте свои прелести мужчине наедине! Что с вашим вкусом? Это же ужасно!" - раскритиковали Анну.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Седокова впервые рассказала о том, что у нее появился новый мужчина. Избранников экс-"ВИА Гры" стал молодой хоккеист Андрей Миронов, который младше Седоковой на 11 лет.