Уже не тот парень из ''Квартала'': как изменился Зеленский за время разговоров о президентстве

Разговоры о президентстве Владимира Зеленского длятся вот уже четвертый год. Впервые о комике в кресле руководителя страны заговорили с премьерой сериала "Слуга народа" осенью 2015-го, тогда лидер студии "Квартал 95" впервые показался на экранах в образе идеального гаранта. Мало кто относился к этим разговорам серьезно, немногие могли предположить, что шутки и домыслы превратятся в реальность.

Всерьез о политических амбициях юмориста стали говорить в декабре 2017-го, когда в сети всплыли новости о создании некой политической партии с идентичным названием - "Слуга народа". Так, разговорами история с Зеленским обрастала вплоть до новогодней ночи, за минуту до наступления 2019-го года комик объявил, что пойдет на выборы. OBOZREVATEL изучил активность Instagram-старницы кандидата в президенты, обращая внимание на его перемены во внешности.

В сети неоднократно задевали тему изменений в лице нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Как отмечали внимательные пользователи, гарант довольно резко состарился, поседел и набрал лишнего веса. Кто-то объяснял это насыщенным графиком, бессонными ночами и нервами, кто-то находил менее лестные объяснения.

Действительно ли так изнуряет работа президента? А подготовка к выборам, которой то и дело хвастается в сети Зеленский? Это мы и решили проверить.

Осень 2017 года. "Квартал" готовится презентовать второй сезон сериала "Слуга народа". Владимир Зеленский на фото кажется полным сил и амбиций. Таким зрители привыкли видеть его на сцене.

Примерно в то же время Владимир Зеленский начал посвящать своих фолловеров в свою жизнь вне работы, рассказывать о пристрастии к спорту и пробежкам ранним утром.

Октябрь 2017 года, Владимир Зеленский на премьере второго сезона "Слуги народа".

Когда в ноябре 2017 года в Украине запретили сериал "Сваты", Украина увидела Владимира Зеленского в гневе. На видое в Instagram комик уже не казался тем простым парнем из "Квартала".

Январь 2018-го. Владимир Зеленский на пороге нового года. До громкого заявления в эфире "1+1" остается всего год.

Весной 2018-го "Квартал" активно гастролировал по курортным городам приморья. На некоторых фото можно отметить физическую форму Зеленского: грудь, торст становятся плотнее, руки, шея - шире.

Лето 2018 года. Владимир Зеленский в эфире "Лиги смеха".

Июнь. Очевидно, активный гастрольный график и физические нагрузки в залах дают о себе знать.

Осенью 2018-го на съемках очередной части "Слуги народа" комик выглядит уже куда серьезнее, чем в предыдущих частях.

Еще позже Зеленский и вовсе удивил сеть внешним видом. Тогда его фолловеры заговорили о мешках под глазами, частой небритости и общем уставшем виде.

Таким он показывается в сети все чаще. В конце года, по словам людей из окружения комика, к съемкам, личным заботам и спорту добавилась еще активная подготовка к президентской гонке.

Весной 2019-го Владимир Зеленский продолжает поддерживать хорошую спортивную форму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В интервью журналисту Дмитрию Гордону актер сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский отрепетировал свою инаугурацию. Речь идет о съемках сцены с его героем из фильма "Слуга народа" Василием Голобородько.

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