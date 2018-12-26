Уже не разводятся? В семейном разрыве Лорак случился интересный поворот

В деле о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу появился неожиданный поворот: пара, вероятно, не пришла на заседание суда, а их заявление пропало из реестра судебных решений.

Так, заседание суда должно было состояться в понедельник, 24 декабря, однако о том, состоялось ли оно, никто так и не сообщил. Позже из реестра досудебных решений пропало и заявление о рассмотрении дела. Специально для OBOZREVATEL ситуацию прокомментировал юрист.

"Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся", – пояснил юрист.

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"Если бы они просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс бы существенно затянулся", – добавил специалист.

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Отметим, что некоторые украинские СМИ, в свою очередь, сообщили о том, что заседание по делу о разводе Ани Лорак с мужем все же состоялось, но ни Ани, ни Мурат в суде не появились. И если отсутствие Лорак еще можно объяснить – артистка активно гастролирует и занята на съемках российского "Голоса", то почему на заседание не пришел Мурат, который живет в Киеве, неизвестно.

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Вместо супругов в Шевченковском суде города Киева появились их адвокаты, которые отказались комментировать ситуацию с разводом и сообщать дату вероятного следующего заседания.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.