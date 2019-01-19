''Уже могу шевелить ногами'': Диана Арбенина записала видео после сердечного приступа

Российская рок-певица, солистка группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, которая 17 января, находясь во Франции, перенесла сердечный приступ, рассказала о своем самочувствии.

Она записала видеообращение к поклонникам и опубликовала его на странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскрольте страницу вниз). "Спасибо вам за невероятно трепетное отношение ко мне. Берегите друг друга", — подписала ролик артистка.

Она призналась, что ее удивило сопереживание фанов, а также подчеркнула, что не забудет этого.

"Мне уже легче. Я уже могу шевелить руками, ногами. И потом, пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит с перелетов, переездов, смены часовых поясов. Не справился чуть-чуть организм", — рассказала Арбенина.

Диана Арбенина после сердечного приступа Скрин видео

"Я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой, постараюсь себя чуть-чуть беречь", — добавила она.

PR-директор певицы Мария Кохель сообщила "РИА Новости", что звезду выписали из больницы во Франции под личную ответственность. Сейчас она находится в гостинице, а по приезде в Москву собирается пройти медобследование.

"Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере", — сказала Кохель.

По ее словам, опасности для жизни артистки нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица опубликовала видео, где рассказала, что угодила в больницу, покатавшись на лыжах во Франции. Однако, точную причину госпитализации Арбенина не назвала. Позже ее PR-директор уточнила состояние здоровья артистки и сообщила, что приступ у нее продолжался 16 часов.

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